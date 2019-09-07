Tekstil sektöründe lider konumda olan Denizli artık balıkçılıkta da adından söz ettiriyor.

Denizli'deki 10 balık çiftliğinde yılda yaklaşık 6 bin ton alabalık üretiliyor, 80 ülkeye balık ihraç ediliyor.

Alabalıklar, tesislerde zahmetli ve titiz işlemlerden geçerek hazırlanıyor. Temizlendikten sonra salamuraya yatırılıyor.

Balıklar meşe dumanında tütsülenme işleminin ardından paketlenip ihracata hazır hale getiriliyor.

İhracatta her yıl ülke sayısı artıyor

Firma Sahibi Mustafa Özpek, "Bizim işlerimiz çok riskli, canlı üretiyorsun ve Avrupalı’ya bunu gıda maddesi olarak fabrikada işleyip satıyorsun. Biz üretiyoruz, ürettiğimizi başka bir ülkeye gönderiyoruz. Dövizlerini de bu ülkeye getiriyoruz. Uzakdoğu’da, Rusya’da çeşitli yerlerde yeni pazarlarımız var ama çok üretmemiz lazım" dedi.

İhracatın büyük bölümü Avrupa ülkelerine ve Rusya'ya yapılıyor. Ancak ülkelere her yıl yenileri ekleniyor

Türkiye'nin toplam balık ihracatının yüzde 34'ünü gerçekleştiren kentte yaklaşık bin aile geçimini balıkçılıktan sağlıyor.

Kaynak: TRT Haber