Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca (TİTCK) tarafından, 2022 yılı üçüncü üç aylık dönemde (Temmuz-Ağustos-Eylül) insan sağlığını tehdit eden, teknik düzenlemeler ve mevzuata aykırı kozmetik ürünlerin tespitine yönelik piyasa denetimleri yapıldı.

Denetim sonuçlarına göre, belirtilen dönemde denetlenen 371 kozmetik üründen 295'inin teknik düzenlemeye aykırı, 7 ürünün de güvensiz olduğu belirlendi.

Bu ürünleri piyasaya sürenlere 813 bin 584 lira para cezası uygulandı.

Denetlenen 69 ürün ise teknik düzenlemeye uygun bulundu.

yrıca mahkemeler, savcılıklar, emniyet, kolluk kuvvetleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının incelemeleri sonucu tespit edilen, üreticisi belirsiz, sahte, kaçak ya da taklit olduğu saptanan 6 bin 937 şişe parfüm ve deodorant, 5324 sayılı Kozmetik Kanunu kapsamında güvensiz ürün kapsamına alınarak imha edildi.