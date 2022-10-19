Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 15:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yerli yatırımcı sayısı rekor kırdı
Yerli yatırımcı sayısı 18 Ekim itibarıyla 2 milyon 752 bin 303'e ulaşarak rekor kırdı.
Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda yerli yatırımcı sayısındaki değişimler gösterildi.
Buna göre, yerli yatırımcı sayısı 18 Ekim itibarıyla 2 milyon 752 bin 303'e ulaşarak rekor seviyeye çıktı.
Yıllık yatırımcı sayısındaki yükseliş 407 bin 361 olurken, bu durum yüzde 17'lik artışa işaret etti. Aylık bazda bakıldığında ise yerli yatırımcı sayısı yüzde 5 artarken, yerli yatırımcılara 118 bin 522 kişi eklendi.
Etiketler: Yatırım Araçları
Son Haberler
- 16:01
- 15:57
- 15:54
- 15:44
- 15:33
Sıradaki Haber
Taşınmaz satışlarından 2023'te 6 milyar lira gelir elde edilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz