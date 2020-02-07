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Değerli konut vergisi beyanname ve ödeme süresi ertelendi
Değerli konut vergisi beyanname verme süresi 20 Mart'a, verginin birinci taksitinin ödeme süresi de 31 Mart'a ertelendi.
Değerli Konut Vergisi beyannamesinin verilme süresi ile verginin ödeme süresi uzatıldı. 20 Şubat'a kadar verilmesi gereken beyanname verme süresi 20 Mart'a ertelendi.
Verginin birinci taksiti de 31 Mart'a kadar ödenebilecek.
Değerli konut vergisi ile, değeri 5 milyon lirayı aşan konutlardan binde 3'ten başlayan oranlarla vergi alınacak.
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