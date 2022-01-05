Engelli-yaşlı aylığı alanlar ile evde bakım yardımından faydalananlara, elektrik giderleri için de destek veriliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen destek miktarı arttı. Hanedeki birey sayısına göre verilen ve üst limiti 137,33 lira olan destek tutarı 206 liraya çıkarıldı.

Elektrik Tüketim Desteğinden faydalanmak için belirlenen şartları taşıyor olmak gerekiyor.

Destek almak isteyen ihtiyaç sahipleri, kimliği ve elektrik faturası ile PTT şubelerine giderek işlem başlatabiliyor.

Evde Bakım Yardımı almasa da kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olanlara da benzer şekilde 200 liraya kadar destek veriliyor. Destek almak isteyen kronik hastalar, bu işlemi evden çıkmadan internet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Elektrik Tüketim Desteğinden faydalananlara, geçtiğimiz yıl, 2 buçuk milyar liradan fazla destek sağlandı.

ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ TUTARLARI Haneler Yardım Tutarı (TL) 1-2 kişi 103 3 kişi 137,33 4 kişi 171,67 5 kişi 206

Haber: Aslıhan Karslı