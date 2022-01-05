Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Eski Gar'da gerçekleştirilen İslamabad-Tahran-İstanbul (ITI) yük trenini karşılama törenine katıldı.

Türkiye'nin 2021'de 225 milyar dolarlık ihracatla rekor kırdığını, Cumhuriyet tarihinde ilk defa dünya ticaret hacminden aldığı payı yüzde 1'in üzerine taşıdığını anımsatan Karaismailoğlu, "Küresel mal ticaretinin yüzde 10 arttığı geçen yıl ihracatımızı yüzde 33 yükseltmeyi başardık." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, Asya ve Avrupa arasındaki süratle gelişen ticari ilişkilerin bölgedeki ulaştırma altyapılarının geliştirilmesini zorunlu kıldığına işaret ederek, son 19 yılda ülkenin ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 145 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Uluslararası koridorlar oluşturarak kıtalar arasında kesintisiz ve kaliteli ulaştırma altyapıları tesis etmek üzere ciddi çalışmalar yaptıklarını dile getiren Karaismailoğlu, hayata geçirilen yüzlerce proje sayesinde Türkiye'nin, uluslararası demir yolu koridorlarının kilit ülkesi haline geldiğini ifade etti.

"250 milyar dolarlık hedef için ihracatçımızı destekleyeceğiz"

Karaismailoğlu, demir yolu ağını 12 bin 803 kilometreye çıkardıklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Demir yolunda verimliliği ve güvenliği geliştirmek amacıyla sinyalli hatlarımızı yüzde 172, elektrikli hatlarımızı ise yüzde 180 artırdık. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın hizmete girmesi sayesinde Çin-Avrupa arasındaki demir yolu yük trafiğinde Orta Koridor'un etkin olarak kullanılması olanağı ortaya çıktı. Artık 12 bin kilometrelik Çin-Türkiye parkuru 12 günde tamamlanıyor. Çin-Rusya üzerinden Avrupa'ya gerçekleşen yıllık 5 bin blok trenin yüzde 30'unun geçişini Türkiye'ye kaydırmak için de çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz. Orta Koridor ve Bakü-Tiflis-Kars güzergahından yılda 1500 blok tren işletmeyi ve Çin ile Türkiye arasındaki toplam 12 günlük seyir süresini 10 güne düşürmeyi hedefledik. Bu hattı daha verimli, daha yüksek kapasitede kullanarak, 250 milyar dolarlık hedef için ihracatçımızı destekleyeceğiz."

Demir yollarıyla 2021'de toplam 38,5 milyon ton yük taşıdıklarını belirten Karaismailoğlu, özellikle uluslararası yük taşımalarında geçen yıla göre yüzde 24'lük artış sağlandığını söyledi.

Demir yollarıyla 2023'te 50 milyon tonun üzerinde yük hedefi

Karaismailoğlu, demir yollarında taşınan yük miktarını 2023'te 50 milyon tonun üzerine yükseltmeyi hedeflediklerini belirterek şunları ifade etti:

"Bölgesel yük taşımacılığında önemli ticaret hacmine sahip Türkiye'nin bu potansiyelini lojistik merkezler yaparak daha da artıracağız. Ulaştırma ve Lojistik Master Planı çalışmaları kapsamında planladığımız projelerle karasal taşımacılıkta demir yolunun payını ilk etapta yüzde 5'ten yüzde 11'e çıkartmayı hedefledik. Toplam 5 bin 176 kilometre demir yolu hattında yapım çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Cumartesi günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı'nı işletmeye açıyoruz."

Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Çatalca-Halkalı Hızlı Tren Projesi için de çalışmaların sürdüğünün bilgisini veren Karaismailoğlu, demir yolu sektörünün yolcu ve yük taşımacılığındaki payını her geçen gün büyüteceğini vurguladı.

Karaismailoğlu, İslamabad-Tahran-İstanbul yük treninin Pakistan-İran-Türkiye rotasında sanayici ve iş insanlarına yeni bir seçenek sunacağını dile getirdi.

Pakistan-İslamabad'ın Margalla istasyonundan 21 Aralık 2021'de ayrılan trenin Pakistan İslamabad'da 1990 kilometre, İran'da 2 bin 603 kilometre ve Türkiye'de 1388 kilometre olmak üzere 5 bin 981 kilometrelik parkurunu 12 gün 21 saatte tamamlayarak Ankara'ya ulaştığını söyleyen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul-Tahran-İslamabad yük treni, Pakistan ile Türkiye arasında 35 gün süren deniz taşımacılığına kıyasla zaman ve maliyet tasarrufu sağlarken iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesine yol açacak. Bu avantajlarla rekabet gücümüz de artacak. Türkiye'den de dönüş yükü için çalışmaları sürdürülen trenin önümüzdeki süreçte düzenli hale gelmesini ve Marmaray'ı da geçerek Avrupa bağlantısının sağlanmasını hedefliyoruz. 29 Aralık 2021'de Pakistan'dan hareket eden ikinci tren Türkiye'ye yolculuğuna devam etmekte. İslamabad-Tahran-İstanbul yük trenimizin seferlerine yeniden başlamasıyla iki ülke arasındaki ticarette demir yolu taşımacılığının payı artacaktır."

Karaismailoğlu, tekrar işletilmeye başlanan trenle yük çeşitliliğinin artırılması, taşıma sürelerinin kısaltılması ve karşılıklı yük taşınması için çalışmaların devam ettiğini belirterek, trenle ihracatçılara Asya'nın güneyinde dünyanın en fazla nüfus yoğunluğuna sahip Hindistan, Çin, Afganistan ve İran'a komşu Pakistan'a ulaşan yeni bir demir yolu koridoru sağlandığına işaret etti.

Böylelikle Türkiye'nin Asya ve Avrupa arasında köprü ve lojistik üs olma hedeflerine bir adım daha yaklaştığını vurgulayan Karaismailoğlu, seferlerin yeniden başlamasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene, İran ve Pakistan'dan temsilciler de katıldı. Konuşmaların ardından, yük treni İstanbul'a uğurlandıİslamabad'dan 21 Aralık'ta yola çıkan ITI yük treninin Ankara'ya ulaşması dolayısıyla Eski Gar'da tören düzenlendi.

Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend ve Pakistan milletvekili Mahdum Zaid Kureyşi'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Ferazmend, törende yaptığı konuşmada, İslamabad-Tahran-İstanbul Yük Treni Projesi'nin üç kardeş ülkenin bir araya getirdiği önemli bir proje olduğunu belirtti.

Bu tür projelerin önemine vurgu yapan Ferazmend, Türkiye, İran ve Pakistan'ın Asya'nın üç önemli ülkesi olduğunu ifade etti.

"Bölgesel bağlantı yolunda ilk önemli adım"

Ferazmend, bu hattın Pakistan'ı İran üzerinden Türkiye'ye bağladığına, taşıma süresiyle maliyeti azalttığına işaret ederek "Pakistan, İran ve Türkiye bölgesel bağlantı yolunda ilk önemli adımı attı. Bu doğrultuda ilk tren 21 Aralık'ta İslamabad'dan hareket etti. Üç ülke yakın gelecekte aynı hat üzerinde yolcu treni projesini hayata geçirmeyi planlıyor." ifadelerini kullandı.

Pakistan Milletvekili Kureyşi de söz konusu projenin yalnızca bölgesel bağlantıyı artırmak için değil, aynı zamanda Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) bölgesindeki ekonomik ve ticari faaliyetlerin teşviki için de önemli bir rol oynayacağına işaret etti.

Bu hattın İslamabad ile İstanbul arasındaki ürün taşınması süresini 12-14 gün kadar düşürdüğüne ve ulaşım maliyetlerini azalttığına dikkati çeken Kureyşi, "Bu yük treni, Pakistan'a ihracatını daha da artırma ve Avrupa dahil uluslararası pazarlarla bağlantı kurma fırsatı sunacaktır. Türkiye ile Avrupa ve Asya pazarları arasında bir köprü de sağlayacaktır. Bu aynı zamanda bölge halklarının yakınlaşmasına katkıda bulunacaktır." dedi.

Söz konusu projede demir yolu mesafesi 6 bin 543 kilometreden oluşuyor.