  • 31 AĞUSTOS 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 6.574
    EURO 7.656
  • BIST 92642.63
    ALTIN 254.81
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Danimarka 25 yıldan sonra petrol ithal edecek

Danimarka 25 yıldan sonra petrol ithal edecek

25 yıldır petrol ve doğalgaz ihraç eden Danimarka'nın bu yıl sonu itibarıyla net petrol ithalatçısı olması bekleniyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Danimarka 25 yıldan sonra petrol ithal edecek

Danimarka Enerji Ajansı'ndan yapılan açıklamada 2017'nin, Danimarka'nın tükettiğinden daha fazla petrol ürettiği son yıl olduğu belirtildi.

Danimarka'nın 2035'e kadar doğalgaz ihracatçısı olmaya devam edeceği kaydedilen açıklamada, "Ülkedeki birkaç petrol sahasının işletmeye alınmasının ileri tarihe ertelenmesi bekleniyor. Bu da petrol üretiminde düşüş anlamına geliyor. 1993'ten bu yana Avrupa Birliği içindeki tek petrol ve gaz ihracatçısı ülke konumundaki Danimarka'nın bu yıl sonu itibarıyla net petrol ithalatçısı olmasını bekliyoruz" denildi.

Kaynak: AA

Etiketler: petrol, danimarka, ithalat, ihracat
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER