Parçalı Bulutlu 2.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 26.11.2024 18:17

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Bakan Şimşek, İSO ve İTO'yu ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Bakan Şimşek, İSO ve İTO'yu ziyaret etti

İlk olarak İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelen Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek, daha sonra İTO Başkanı Şekib Avdagiç ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabındaki paylaşımında, göreve geldikleri ilk günden bu yana, iş dünyası temsilcileriyle istişareye büyük önem verdiklerini ve onlarla her fırsatta bir araya gelmeye çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Görüşmelerimizde, Orta Vadeli Program (OVP) öngörüleri, güncel ekonomik gelişmeler ile iş dünyamızın talep ve önerilerini kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Üretimden ihracata, istihdamdan finansmana kadar pek çok konuyu ele aldığımız toplantılarımızın, ekonomimizin daha güçlü ve sürdürülebilir bir zeminde büyümesine katkı sağlamasını diliyorum. Oda başkanlarımıza ve yöneticilerine misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, ülkemize sağladıkları katma değerin artarak devam etmesini temenni ediyorum."

ETİKETLER
Cevdet Yılmaz Hazine ve Maliye Bakanlığı İTO Mehmet Şimşek
Sıradaki Haber
Bakan Şimşek: Cari açık bir endişe kaynağı olmaktan çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:01
Bakan Işıkhan: Kamuda çözülemeyeceği düşünülen birçok konu çözüme kavuşturuldu
18:54
Ordu'da bazı ilçelerde eğitime ara
18:21
BIST 100 günü düşüşle tamamladı
18:09
Belçika'da öğretmenler greve gitti
18:09
SOLOTÜRK Çanakkale semalarında gökyüzünü süsledi
17:55
İşgalci İsrail güvenlik kabinesi, Lübnan'da ateşkesi görüşmek için toplandı
Güngören'de İSKİ kamyonu çalışma yaparken yol çöktü
Güngören'de İSKİ kamyonu çalışma yaparken yol çöktü
FOTO FOKUS
SOLOTÜRK Çanakkale semalarında gökyüzünü süsledi
SOLOTÜRK Çanakkale semalarında gökyüzünü süsledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ