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Ekonomi
TRT Haber 26.11.2024 13:54

Bakan Bayraktar: ABD, Rus doğal gazı için bize muafiyet sağlamalı

ABD, Rusya'nın uluslararası finans sistemini kullanmasını engellemek amacıyla Gazprombank'a yaptırım uyguluyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, karardan Türkiye'nin etkilenmemesi için Dışişleri Bakanlığı'nın görüşmeleri sürdürdüğünü ifade ederek, Rus doğal gazı için muafiyet sağlanmasını istediklerini belirtti.

Bakan Bayraktar: ABD, Rus doğal gazı için bize muafiyet sağlamalı

ABD, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı ilerletmek için uluslararası finans sistemini kullanmasını engellemek amacıyla Gazprombank'a yaptırım uygulanmasına karar verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Kabine toplantısının ardından konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yaptırımın Türkiye'ye etkilerinin en aza indirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek şunları ifade etti:

"Dışişleri Bakanlığımız görüşmeleri sürdürüyor. Biden yönetimi giderayak, anlamıyoruz. 1,5 ay kaldı. Kötü tarafı bu ambargoların bir gecede kalkması zor. Türkiye'ye muafiyet verilmezse hedef Rusya değil Türkiye demektir."

Bakan Bayraktar, Rusya ile enerji ticaret merkezi kurma çalışmalarına da değenerek, "Bizim arz güvenliği açısından gaza ihtiyacımız var. Sanayimizin gaz ihtiyacı var. Geçmişte İran'a yaptırım vardı ama doğal gazda muafiyet vardı biliyorsunuz. Biz de böyle bir muafiyet istiyoruz. ABD'den Rus doğal gazı için" ifadelerini kullandı.

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ABD Alparslan Bayraktar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Rusya
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