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Ekonomi
AA 26.11.2024 12:29

Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci enflasyon beklentilerini olumlu etkiliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dezenflasyon süreci tüm kesimlerde enflasyon beklentilerini olumlu etkiliyor. Beklentilerdeki iyileşme enflasyondaki katılıkların azalmasını destekliyor" dedi.

Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci enflasyon beklentilerini olumlu etkiliyor
[Fotograf: AA]

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından, Merkez Bankası kasım ayı "Sektörel Enflasyon Beklentileri'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Olumlu sürece işaret eden Şimşek, "Dezenflasyon süreci tüm kesimlerde enflasyon beklentilerini olumlu etkiliyor. Enflasyonda zirveyi gördüğümüz mayıs ayına göre 12 ay sonrası beklenti hanehalkında 12 puan, reel sektörde 8,2 puan ve piyasa katılımcılarında 6 puan iyileşti. Beklentilerdeki bu iyileşme enflasyondaki katılıkların azalmasını destekliyor" ifadelerini kullandı.

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Enflasyon Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
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