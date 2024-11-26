Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Gözler milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde. 2025 yılı asgari ücreti için görüşmeler aralık ayında başlayacak.

İşçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak.

Asgari ücret belirlenirken birçok veri dikkate alınacak. Enflasyon ve geçinme endeksleri masada olacak. Belirlenecek ücret; kıdem tazminatı tabanı, işsizlik ödeneği, askerlik ve doğum borçlanması gibi kalemlere de etki edecek.

"Takvim belli olunca açıklayacağız"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Süreci geçen seneki gibi yürüteceğiz. Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz, biz hazırız. Asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

Mevcut asgari ücret ne kadar ve kimleri ilgilendiriyor?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş.

Asgari ücretteki artış, toplu iş sözleşmesi uygulanan iş yerlerindeki ücretler başta olmak üzere, tüm ücretleri de artırıcı bir etkiye sahip.

Asgari ücret, bu ücretle geçinen çalışanları doğrudan etkilemesinin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından da toplumun büyük bölümünü ilgilendiriyor.

Asgari ücret rakamı; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemi etkiliyor.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.