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Ekonomi
AA 26.11.2024 10:34

Yıllık enflasyon beklentileri geriledi

Kasımda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkı için geriledi.

Yıllık enflasyon beklentileri geriledi
[Fotograf: AA]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2024 "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı.

Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finans ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayisi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

Buna göre, kasımda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,2 puan azalarak yüzde 27,2 seviyesine, reel sektör için 1,7 puan düşerek yüzde 47,8 seviyesine ve hanehalkı için 3,1 puan gerileyerek yüzde 64,1 seviyesine indi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 2 puan azalarak yüzde 26,3 seviyesinde gerçekleşti.

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