Antalya Ticaret Borsasından yapılan açıklamaya göre, Borsa ile Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Sizin Oraların Nesi Meşhur?" toplantısı Gürsel Cingöz'ün moderatörlüğünde online olarak gerçekleştirildi.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, yöresel ürün zengini Türkiye'de coğrafi işaretlerin son derece önemli olduğunu belirtti.

Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde hayata geçirilen Yöresel Ürünler Fuarı'nın (YÖREX) bu konuda önemli bir başarıya imza attığını anlatan Asan, "Türkiye'de yöresel ürünler ve coğrafi işaret konusunda farkındalık oluşturan ilk etkinlik YÖREX oldu. Bu konuda Ali Çandır'ı tebrik ediyorum. YÖREX'ten sonra Türkiye'de coğrafi işaret seferberliği başladı. Türkiye'de 567 coğrafi işaretli ürün, 661 de başvuru bulunuyor" dedi.

Yüzde 80'i tarım ve gıda ürünü

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Pazarlama Daire Başkanı Özgür Akif Tel de coğrafi işaretli ürünlerin yüzde 80'inin tarım ve gıda ürünü olduğunu anlattı.

Bakanlık olarak yöresel ürünler ve coğrafi işarete özel önem verdiklerine değinen Tel, hal kayıt sisteminde coğrafi işaretli ürünlerin işlenmesi için çalıştıklarını, denetimi için de mevzuat çalışmasını tamamlamak üzere olduklarını kaydetti.

Tel, Anadolu'da coğrafi işarete konu olmamış 156 peynir çeşidi bulunduğunu, bunlar üzerinde de çalıştıklarını belirtti.