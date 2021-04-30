Koronavirüs salgını dolayısıyla hükümetin ticaret erbabının yaşadığı mali kayıpların telafisi için sağladığı destekler sürüyor.

Salgının Türkiye'de de ortaya çıkmasıyla hayata geçirilen "Ekonomik İstikrar Kalkanı Tedbirleri" çerçevesinde yapılan muhtelif düzenlemeler ve sağlanan desteklerle ticaret erbabının mali açıdan korunması için Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere birçok bakanlık ve kurum tarafından kapsamlı adımlar atıldı.

Bu kapsamda, Ciro Kaybı Desteği de uygulamaya konuldu.

"Başvuru sürelerini, işletmelerimizin hak kaybına uğramaması için uzattık"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yiyecek-içecek sektöründeki işletmeler için devreye alınan ciro kaybı desteklerinin başvuru süresinin uzatıldığını söyledi.

Bakan Muş, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

Salgından olumsuz etkilenen yiyecek-içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimize yönelik geri ödemesiz ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, işletmelerimizin hak kaybına uğramaması için uzattık.

Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan işletmelerimiz, 31 Mayıs 2021 tarihi saat 23.59’a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecekler.