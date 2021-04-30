Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, Türkiye'nin meyve suyu endüstrisine ilişkin soruları yanıtladı.

Türk meyve suyu endüstrisinin dünya genelinde önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Diren, endüstrisinin yönetim ofisleri ve üretim tesisleriyle Türkiye’nin dört bir yanına yayıldığını, dönemsel ihtiyaçlara da paralel olarak 60 ile 100 bin kişi arasında değişen bir istihdam hacmi oluşturduğunu anlattı.

Dünyada 2 ila 4 kat fazla

Türkiye'nin yaklaşık 20 milyon ton düzeyinde gerçekleşen yıllık meyve üretiminden yıllık bazda 1,3 milyon ton işlendiğini söyleyen Diren, bunun yüzde 25’inin iç pazar için, yüzde 75’inin de ihracat pazarına sunulan ürünler için kullanıldığını vurguladı.

Diren, kişi başı meyve suyu tüketimde Türkiye'nin henüz yıllık 10 litre ile düşük bir seviyede olduğunu anlattı.

"Dünyaya baktığımızda, kişi başına düşen meyve suyu tüketimi, ülkemize kıyasla 2 ila 4 kat daha fazladır. AB ülkelerinde tüketim ortalaması yılda kişi başına 18 litre düzeyinde, Almanya’da ise 30 litreye ulaşıyor. Türkiye’de görece düşük kalan tüketimde, ÖTV yükünün de payı var. ÖTV uygulaması, nektar ve meyveli içecek kategorisini olumsuz etkiliyor. Meyve içeriği ve tüketicinin damak zevkine uygunluğu ile kategorinin pazar payı en yüksek ürünü nektarların, tüketiminin artmasının tarıma ve ekonomiye değer daha yüksek fayda sağlayacağı görüşündeyiz."

"Türk meyve suları rekabetçi bir hale geldi"

Ozan Diren, Türkiye’nin meyve suyu ihracatının, 350 milyon dolar seviyesine yaklaştığını açıkladı. Meyve suyunun, Türkiye ekonomisi için katma değerli bir ihraç ürünü olma özelliği taşıdığını söyledi.

Meyve türlerine göre değişim göstermekle birlikte meyve suyunun, meyvenin kendisine oranla 4 kadar daha katma değerli bir ihraç ürünü haline gelebildiğine dikkatiçeken Diren, "Bir diğer önemli nokta, ithal girdisi yüzde 5’lerde kalan endüstrimiz, yüzde 95’e varan dış ticaret fazlasıyla ülke ekonomisine de yarar sağlamaktadır. Öte yandan meyve suyu ihracatı, ülkemiz meyvelerinin değerlendirmesinde dönemsellik baskısını ortadan kaldırır, ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesini sağlar. Endüstrimizin ülke ekonomisine katkılarını artırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yakın zamanda, Güney Kore’deki vergi düzenlemelerini Serbest Ticaret Anlaşması vesilesi ile lehimize çevirdik ve Türk meyve suları bu pazarda daha da rekabetçi bir hale geldi" dedi.

En fazla ihracat yapılan ülkeler

Türkiye’nin dünya genelinde 100’ü aşkın ülkeye meyve suyu ihracatı gerçekleştirdiğini söyleyen Diren, "2020 yılı itibarıyla Amerika, Güney Kore, Hollanda, Birleşik Krallık, Almanya en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler olmuştur. Yeri gelmişken şunu da ifade etmek isterim ki meyve suyunun kıymeti, dünya genelinde ülkemizde olduğundan daha iyi bilinmektedir" dedi.

2021'de çift haneli büyüme hedefi

Endüstrinin meyve suyu ihracat hedefinden de bahseden Diren, "TÜİK verilerine göre Türkiye’nin meyve suyu ihracatında, Ocak-Şubat 2021 döneminde, bir önceki yılın aynı döneminde oranla yaklaşık yüzde 18 artış oldu. Endüstrimiz, 2021 yılında Türkiye’nin meyve suyu ihracatını geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi potansiyeli azami derecede kullanarak çift haneli büyümeyi hedeflemektedir. Tabii burada sektörün kontrol edebileceği ve edemeyeceği pek çok değişkenin olumlu, olumsuz etkisini de göz ardı edemeyiz" dedi.