Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 470 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 468 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 470 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 773 lira, Cumhuriyet altını da 3.156 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.771 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki yükselişin altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini aktardı.

Bugün, Almanya ve Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de gelir ve harcamalar ile kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini söyledi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 469 lira 50 kuruşken satışı ise 469 lira 80 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 768 lira satış fiyatı 773 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 30 Nisan güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.771,31 dolar

Satış: 1.771,50 dolar

Gram

Alış: 469,50 lira

Satış: 469,80 lira

Çeyrek

Alış: 768,57 lira

Satış: 773,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.123,00 lira

Satış: 3.156,00 lira