Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 6,8 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 130,3 yükseldi.

Sanayi ve inşaat endeksleri

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, ağustosta yıllık bazda yüzde 123,7 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise ağustosta bir önceki aya göre yüzde 5,7 arttı.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, ağustosta yıllık bazda yüzde 111,5 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksinde ise bir önceki aya göre yüzde 10,7 artış kaydedildi.

Ticaret ve hizmet ciro endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi yıllık bazda yüzde 127,3 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi aylık bazda ise yüzde 6,3 yükseldi.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 160,1 yükseldi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksinde de aylık bazda yüzde 9,2 artış görüldü.