Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 10:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'nin sanayi üretimi arttı
Sanayi üretim endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 2,4, yıllık bazda yüzde 1 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.
Buna göre sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %12,4 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %2,2 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,5 azaldı.
Sanayi üretimi aylık %2,4 arttı
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,9 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %2,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,8 arttı.
Etiketler: Sanayi Üretimi TÜİK
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