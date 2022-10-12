Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %12,4 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %2,2 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,5 azaldı.

Sanayi üretimi aylık %2,4 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,9 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %2,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,8 arttı.