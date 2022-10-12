Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 09:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 3.983,75 puandan başladı.
Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının hemen altında, 3.983,75 seviyesinden işlem gördü.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,4 değer kaybıyla 3.985,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 3.973,00 puana indi.
Analistler, yoğunlaşan haber akışı ve veri gündemi ile enflasyon ve resesyon ikileminin arttığı piyasalarda karışık bir seyrin hakim olduğunu söyledi.
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