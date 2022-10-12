Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının hemen altında, 3.983,75 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,4 değer kaybıyla 3.985,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 3.973,00 puana indi.

Analistler, yoğunlaşan haber akışı ve veri gündemi ile enflasyon ve resesyon ikileminin arttığı piyasalarda karışık bir seyrin hakim olduğunu söyledi.