Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,0 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 11,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12,8 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 4,3 azaldı.

Perakende satış hacmi aylık yüzde 3,7 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3,8, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 4,1 arttı.

Perakende ciro

Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde128,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 119,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 119,2, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 174,3 arttı.

Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 7,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 7,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 10,1, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,2 arttı.