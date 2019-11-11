Tarım ve Orman Bakanlığınca, mayıs-haziran dönemi için 275 bin yetiştiriciye 148 milyon liralık çiğ süt desteği ödemesi gerçekleştiriliyor. Ödemeler kimlik numaralarına göre yapılıyor.

Kimlik numarasının son hanesi 4,6,8 olan üreticilere ödemeleri 8 Ekim'de yapılmaya başlanmıştı. Kimlik numarasının son hanesi 0,2 olanlara ise 15 Kasım saat 18.00 itibarıyla ödeme yapılacak.

Kimlik numarasının son hanesi 0,2 olan üreticelere ödemeler bu hafta yapılacak

2019 yılı ocak ayından bu yana çiğ süt üreticilerine toplam 915 milyon lira ödenmiş olacak. Ayrıca, 2018 yılı ikinci dönem malak desteği kapsamında 3 bin 465 yetiştiriciye 2,2 milyon lira, kırsal kalkınma desteği adı altında 5 bin 261 kişiye 131 milyon lira, sertifikalı tohum ve fidan üretimi için de 12 firmaya 2,9 milyon lira ödeme yapılacak.

Böylece, tarımsal destek ödemeleri kapsamında, çiğ süt, malak, kırsal kalkınma ve tohum-fidan desteği adı altında üreticilere toplam 284 milyon liralık destek ödemesi yapılmış olacak.

Kaynak: TRT Haber