Ekonomi

Hazine 5 ihale düzenleyecek

11 Kasım 2019 Pazartesi 07:43 - Son Güncelleme 11 Kasım 2019 Pazartesi 07:44

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, bu hafta 4 tahvil ve bir bono ihalesi gerçekleştirilecek.

[Fotoğraf: AA]