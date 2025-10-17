Açık 16.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 17.10.2025 18:58

Çiftçilere 471,6 milyon lira destekleme ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 471 milyon 569 bin lira tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Çiftçilere 471,6 milyon lira destekleme ödemesi bugün yapılacak
[Fotograf: AA]

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Üreticinin emeğine sahip çıktıklarını, alın terini berekete dönüştüren desteklerinin sürdüğünü vurgulayan Yumaklı, "471 milyon 569 bin lira tarımsal destek ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor" ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, büyükbaş hayvan hastalıkları tazminatına 215 milyon 230 bin lira, bireysel sulama hibeye 171 milyon 965 bin 402 lira, kırsal kalkınma yatırımlarına 74 milyon 368 bin 490 lira, sertifikalı tohum üretime 5 milyon 683 bin 219 lira, hayvan gen kaynaklarına 3 milyon 212 bin 625 lira, sertifikalı fidan kullanıma 1 milyon 109 bin 264 lira destekleme ödemesi yapılacak.

ETİKETLER
İbrahim Yumaklı Çiftçi Tarımsal Destek
Sıradaki Haber
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyasına başvurular sona erdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:35
İletişim Başkanı Duran, milli sporcu Şahika Ercümen'i tebrik etti
18:57
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile görüştü
18:24
Burhanettin Duran: Afrika'yı uzak bir coğrafya değil ortak kaderimizin bir parçası olarak görüyoruz
17:53
Hamas, Gazze'nin yönetimi için Toplum Destek Komitesi kurulması çağrısı yaptı
17:41
Emine Erdoğan'dan, Gazze için dalış yapan milli sporcu Şahika Ercümen'e tebrik
17:38
Başkentte bir iş yerinde 1,2 ton bozuk et ele geçirildi
Kanseri yenen Melike için gökyüzüne balonlar bırakıldı
Kanseri yenen Melike için gökyüzüne balonlar bırakıldı
FOTO FOKUS
Bursa'da barajlarda su bitti
Bursa'da barajlarda su bitti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ