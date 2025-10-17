Parçalı Bulutlu 18.4ºC Ankara
Ekonomi
AA 17.10.2025 17:24

TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyasına başvurular sona erdi

TOKİ'den 2024 Haziran ayı sonuna kadar alınmış ev ve iş yerlerine yönelik indirim kampanyası sona erdi. Borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyenlere yönelik yüzde 25 indirim kampanyasına başvurular tamamlandı.

TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyasına başvurular sona erdi

Borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için 22 Eylül'de başlatılan kampanyanın başvuruları bugün itibarıyla tamamlandı.

Borç bakiyesinin tamamını kapatamayacak olanlar da borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde indirimden kısmi olarak faydalanabildi.

Kampanya, TOKİ tarafından satışı 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilen ve geri ödeme taksitleri en geç bu tarihe kadar başlamış konut ve iş yerlerini kapsadı. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları ise kampanyadan yararlanamadı.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler bugüne kadar ilgili bankalara başvurdu. Bu tarihten sonraki borç kapatmalar indirim kapsamında değerlendirilmeyecek.

