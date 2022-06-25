Erzincan İliç'in Çöpler köyünde 21 Haziran'da altın madeni işletmesinin Yığın Liç Sahası'na ait boru hatlarında yaşanan arıza sonrası meydana gelen çevre kirliliğinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı çevre denetim ekipleri, bölgeye sevk edildi.

Yapılan incelemede; boru hattından kaynaklanan sızıntının tesis sınırlarının dışına taşarak eğimli arazide aktığı, mevsim itibarıyla alt kotta bulunan dere yatağında herhangi bir su akışı bulunmadığı dolayısıyla kuru dere yatağına ulaşan kirlilik olmadığı tespit edildi.

Ancak tespitin analiz raporlarıyla da teyit edilebilmesi amacıyla çevre laboratuvarı tarafından gerekli analizler yapılmak üzere numuneler alındı.

Boru hattındaki solüsyonla kirlenen alanlara gerekli kimyasallarla müdahale edilerek buradaki kontamine olmuş malzeme, toprak yüzeyden sıyırılarak güvenli alana taşındı.

Temizleme çalışmalarının yeterli olup olmadığının tespiti için de 27 numune daha alındı.

Çevre kirliliğine neden olan altın madenine en üst sınır olan 16 milyon 441 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca olayla ilgili 5237 sayılı 'Türk Ceza Kanunu' kapsamında gerekli adli soruşturmanın yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Bakanlık yetkilileri, bölgede çevresel izleme çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini, analiz sonuçlarına göre ise lüzum görülen alanlarda çevresel iyileştirme çalışmalarına devam edileceğini açıkladı.