ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022 (Consumer Electronic Show) bugün başlıyor.

7 Ocak'a kadar sürecek fuarda, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ilk uluslararası tanıtımı yapılacak.

Yeni logosuyla görücüye çıkacak

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg, marka isminin ardından logosunu da belirledi.

Logo tasarımında iki ok, ortasında değerli taş şeklini oluşturacak şekilde kaynaşarak, Doğu ve Batı’nın bir araya gelmesini simgeliyor. Logo aynı zamanda Togg'un yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu da vurguluyor.

Yeni logo, 21 Aralık'ta paylaşılan videoda, ilk kez otomobilin üzerinde görülmüştü.

Togg, 40 bin uçaklı dijital konvoy ile uğurlandı

Togg'un dünya sahnesine çıkışı, Turkish Cargo tarafından gerçekleştirilen küresel marka yolculuğu, tüm dünyadan eşlik edilen "sanal konvoy" ile başladı.

Katılımcıların bu taşımaya özel oluşturulan "http://yolunuzacikolsun.com" web sitesi üzerinden kişiselleştirilmiş uçak modelleriyle dahil olduğu 40 bin uçaklı konvoy, Turkish Cargo uçağının havalanmayısla eş zamanlı olarak başlarken, Togg'un toplamda 11 saat sürecek yolculuğu çevrim içi olarak her yerden takip edilebilecek.

Fabrika seri üretime hazırlanıyor

Yerli ve milli otomobil Togg'da seri üretim için hazırlık yapılıyor. Üretim hattı kurulumu için çalışmaların başladığı fabrikada, robotların kurulumuna devam ediliyor.

2023'ün ilk çeyreğinde pazara çıkacak

Toplamda 250 robotun olacağı tesiste, Temmuz 2022 sonunda deneme üretimine başlanacak. 2022 sonunda da ilk seri üretim aracı banttan indirilecek.

Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından da 2023 yılının ilk çeyreğinde C segmentindeki ilk araç SUV pazara çıkacak. Otomobil piyasaya çıktığında, Avrupa kıtasında klasik olmayan bir marka tarafından üretilmiş ilk doğuştan elektrikli SUV olacak. Ardından da C segmentindeki sedan ve hatchback modelleri üretim sırasına girecek.

Batarya hücreleri Gemlik'te üretilecek

Togg fabrikasının bitişiğindeki 600 dönüm arazide yapılacak 15 gigavatsaat kapasiteli batarya hücresi ve 19,8 gigavatsaat kapasiteli batarya modülü yatırımı, Türkiye'nin elektrikli araçlar ve mobilite ekosisteminin teknolojik dönüşüme destek olacak.

Fabrika, öncelikle Togg için üretim yapacak, daha sonra ise ihracat odaklı çalışacak.