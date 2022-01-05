Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 10:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa güne yükselişle başladı
[Fotoğraf: Arşiv]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 artışla 1.965,52 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,93 puan ve yüzde 0,10 değer kazanarak 1.965,52 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,03 ile sınırlı gerilerken, holding endeksi yüzde 0,06 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,93'le ticaret, en çok kaybettiren yüzde 2,20'yle ulaştırma oldu.
BIST 100 endeksi, dün yüzde 1,92 değer kazanarak günü 1.963,59 puandan tamamladı.
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