Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çek ve kambiyo senetlerinin ibraz süreleri ertelendi. Son günü 30 Nisan ile 31 Mayıs arasındaki çekler kapsamda olacak. 1 Haziran'dan sonra, kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilecek. Bu tarihlerde vadesi gelen alacaklar hakkında icra ve iflas takibi başlatılamayacak.

İhtiyati haciz kararı verilemeyecek ve başlamış olan takipler duracak. Düzenleme ile kısıtlamalar nedeniyle hak kayıplarının önlenmesi amaçlanıyor.

EPDK'ya lisans düzenlemesi

Kanun, petrol piyasası ve akaryakıt sektörü için yenilikler de içeriyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, lisans sahipleri için teknoloji, kalite, güvenlik ve hizmetin sürdürülebilirliğine ilişkin teknik ve özel şartlar belirleyebilecek.

Dağıtıcılar, herhangi bir dağıtıcıdan aldıkları akaryakıtı başka bir dağıtıcıya satamayacak.