Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 15:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
ÇAYKUR 350 ton yaş çay alımı gerçekleştirdi
ÇAYKUR, havaların ısınması ve yaş çayın belli hasat olgunluğuna ulaşmasının ardından başlattığı 2022 yılı kampanyasının ilk iki gününde 350 ton yaş çay aldı.
Artvin ve Rize'nin çeşitli ilçelerinde üreticilerin bahçeye girmesiyle yaş çay sezonu hareketlendi. ÇAYKUR 47 fabrika ile sezona başlarken özel sektörde 146 fabrika hazırlıkları tamamladı.
Kampanyanın başlamasıyla sabah erken saatlerde bahçelerine giren üreticiler, hasat olgunluğuna ulaşan çayları toplayarak alım evlerine getiriyor.
Yapılan ilk iki günlük çalışma sonucu ÇAYKUR, Artvin ve Rize'de toplam 350 ton yaş çay alımı gerçekleştirdi.
Yetkililer, ÇAYKUR'un günlük yaş çay işleme kapasitesinin 9 bin 50 ton olduğunu, bu yoğunluğa ulaşıncaya kadar serbest alım gerçekleştirileceğini söyledi.
Etiketler: Çaykur
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