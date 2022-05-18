BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yönetim kurulu üyeleriyle Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, bölgenin ihracatına ilişkin açıklamada bulundu.

Koronavirüs nedeniyle 2 yıldır ihracatta da sıkıntılar yaşandığını ifade eden Çavuşoğlu, küresel salgın bitme aşamasına geldiğinde ise Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ile karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

Ülke ekonomisi açısından ihracatın son derece önemli olduğunu ve ihracatçıların engelleri aşmak amacıyla yoğun bir çalışma yürüttüğünü anlatan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"İhracatı olumsuz etkileyen tüm faktörlere rağmen sevindirici gelişmeler de yaşanıyor. Şu an itibarıyla Antalya, Burdur ve Isparta'yı içeren bölgemiz, 1 milyar dolarlık ihracat sınırını aşmış bulunmaktadır. Bu bizler için çok sevindirici bir gelişmedir. Bu yılın ocak ayından bugüne kadar ulaştığımız ihracat rakamlarına baktığımızda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 civarında bir artış yaşandığını görüyoruz."

Yaş sebze ve meyve sektörü ilk sırada

Çavuşoğlu, ihracatta kilogram bazında bir düşüş yaşandığını ancak bunu da artışa geçirmek için çalıştıklarını kaydetti.

Kilogram bazındaki düşüşün yurt dışında yaşanan enflasyondan da kaynaklı olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Kilogram bazında yaşanan düşüşün dövizdeki dalgalanmayla çok bir ilgisi yok. Bizim ülkemizde döviz bazında maliyetler artıyor. Ancak maliyetler sadece bizde artmıyor. Diğer ülkelerde de artıyor" diye konuştu.

En fazla ihracat gerçekleştirilen sektörler bazında yaş sebze ve meyvenin her zamanki gibi ilk sırada yer aldığını dile getiren Çavuşoğlu, madenin ikinci, ağaç ve orman ürünlerinin üçüncü, kimyevi maddelerin dördüncü ve demir ile demir dışı metal sektörünün de beşinci sırada olduğunu bildirdi.

Bölge olarak dünyanın her bir noktasına ihracat gerçekleştirdiklerini ifade eden Çavuşoğlu, "En fazla ihracatın yapıldığı ülkeler sıralamasında Çin, Almanya, Romanya, Rusya ve Hollanda ilk beşte yer alıyor. Hollanda uzun bir aradan sonra yeniden sıralamaya girdi. Bu da bizler için olumlu bir gelişme" dedi.