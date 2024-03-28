Çay üreticilerine 363,6 milyon lira destek ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çay üreticilerine yönelik destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, "ÇAYKUR aracılığıyla 363 milyon 608 bin lira ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.