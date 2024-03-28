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Ekonomi
AA 28.03.2024 11:55

Elektrik üretimi ocakta yüzde 8,8 arttı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi ocakta geçen senenin aynı ayına göre yüzde 8,8 artarak 28 milyon 549 bin 38 megavatsaat oldu. Üretiminde en büyük pay, yüzde 29,2 ile hidroelektrik santrallerinin oldu

Elektrik üretimi ocakta yüzde 8,8 arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ocak ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 29,2'si hidroelektrik, yüzde 21,8'i ithal kömür, 14'ü rüzgar, yüzde 13,2'si doğal gaz ve yüzde 12,3'ü linyit santrallerinden sağlandı.

Bu kaynakları sırasıyla jeotermal, biyokütle, taş kömürü, güneş, asfaltit ve fuel-oil izledi.

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 artışla 28 milyon 549 bin 38 megavatsaat oldu.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yüzde 7 artarak 22 milyon 755 bin 71 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Tüketimin yüzde 40,8'i sanayi, yüzde 29,1'i mesken, yüzde 26,3'ü kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler tarafından yapıldı. Aydınlatmanın payı yüzde 2,5, tarımsal faaliyetlerin payı ise yüzde 1,3 olarak kayıtlara geçti.

Tüketici sayısı ve kurulu güç arttı

Elektrikte tüketici sayısı, ocakta geçen senenin aynı ayına göre yüzde 2,14 artarak 49 milyon 740 bin 80'e ulaştı.

Bu dönemde, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 14,4, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer tüketicilerin sayısında yüzde 9,3, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 4 ve aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 1,6 artış görüldü. Tarımsal faaliyet tüketicilerinin sayısında yüzde 43,7 düşüş yaşandı.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yüzde 1,25 artarak 96 bin 405 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 26,2'sini doğal gaz, yüzde 24,5'ini barajlı hidroelektrik, yüzde 12,2'sini rüzgar enerjisi, yüzde 10,8'ini ithal kömür ve yüzde 10,6'sını linyit santralleri, kalan bölümünü ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.

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