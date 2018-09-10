Büyüme rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı ikinci çeyrek ‘Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ verisini açıkladı.

Buna göre, gayrisafi yurt içi hasıla ikinci çeyrek ilk tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 2018 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,2 arttı.

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt içi Hasıla tahmini, 2018 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 20,4 artarak 884 milyar 4 milyon 260 bin TL oldu. Gayrisafi Yurt içi Hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2018 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 1,5 azalırken, sanayi sektörü yüzde 4,3 ve inşaat sektörü yüzde 0,8 arttı.

Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 8 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2018 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,5 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 arttı.

Hanehalklarının ve HHKOK’ların toplam nihai tüketim harcamaları yüzde 6,3 arttı

Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2018 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 6,3 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 7,2 gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 3,9 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı yüzde 4,5 mal ve hizmet ithalatı ise yüzde 0,3 arttı

Mal ve hizmet ihracatı, 2018 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 4,5 ithalatı ise yüzde 0,3 arttı.

İşgücü ödemeleri yüzde 19,4 arttı

İşgücü ödemeleri, 2018 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 19,4 artarken, net işletme artığı/karma gelir de yüzde 19,4 arttı.

İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı yüzde 36 oldu

İşgücü ödemelerinin cari Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın aynı döneminde yüzde 36,5 iken bu oran 2018 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 36 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 46,8 'den yüzde 46,1'e düştü.

Bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasıla 2017 yılında yüzde 7,4 arttı

Yıllık bilançolara ve gelir tablolarına dayalı olarak üretim yöntemine göre hesaplanan bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), zincirlenmiş hacim endeksiyle 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,4 arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19,1 artarak 3 trilyon 106 milyar 537 milyon TL oldu. Gayrisafi yurt içi hasılada en yüksek payı 2017 yılında yüzde 17,6 ile imalat sanayi aldı. İmalatı, yüzde 11,9 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve yüzde 8,6 ile inşaat sektörü izledi. Yıllık gayrisafi yurt içi hasılada en düşük pay hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri için gerçekleşti.

Kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla 2017 yılında 38 bin 680 TL oldu

Kişi başına GSYH 2017 yılında cari fiyatlarla 38 bin 680 TL, dolar cinsinden 10 bin 602 dolar oldu.

Hanehalkı ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların nihai tüketim harcamaları 2017 yılında yüzde 6,1 arttı

Hanehalkı ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların nihai tüketim harcamaları 2017 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 6,1 arttı. Hanehalkı ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 59,0 oldu. Hanehalkı harcamalarında en yüksek payı alan harcama grupları sırasıyla, yüzde 20,9 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 16,6 ile ulaştırma ve yüzde 15,0 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar oldu.

Devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı 2017 yılında yüzde 14,5 olurken, sabit sermaye oluşumunun payı yüzde 30,0 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 5,0, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 7,8 artış gösterdi.

Mal ve hizmet ihracatı 2017 yılında yüzde 11,9 artarken, ithalatı yüzde 10,3 arttı

Mal ve hizmet ihracatı 2017 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 11,9 artarken, ithalatı yüzde 10,3 arttı.

İşgücü ödemeleri yüzde 12,7 arttı

Gelir yöntemiyle gayrisafi yurt içi hasıla hesaplamalarına göre işgücü ödemeleri, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 12,7 artarken, net işletme artığı/karma gelir yüzde 25,6 arttı.

İşgücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içindeki payı yüzde 34,4 oldu

İşgücü ödemelerinin cari gayrisafi katma değer içindeki payı 2016 yılında yüzde 36,5 iken bu oran 2017 yılında yüzde 34,4 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise 2016 yılında yüzde 47,1 iken 2017 yılında yüzde 49,3 oldu.

Kaynak: İHA