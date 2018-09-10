  • 10 EYLÜL 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 6.49
    EURO 7.488
  • BIST 93532.9
    ALTIN 248.753
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Vakıf Katılım Bankası'ndan hatalı döviz kurlarıyla ilgili açıklama

Vakıf Katılım Bankası'ndan hatalı döviz kurlarıyla ilgili açıklama

Vakıf Katılım Bankası'ndan 10 Eylül 2018 tarihinde internet sitesinde yer alan hatalı döviz kurlarına dair açıklama yapıldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Vakıf Katılım Bankasından hatalı döviz kurlarıyla ilgili açıklama

Vakıf Katılım Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bankanın kurumsal web sitesine siber saldırı gerçekleşti. Bankanın açıklaması şöyle:

"10 Eylül 2018 tarihinde kurumsal web sitemizde bilgilendirme amaçlı yayınlanan döviz kurlarımıza yönelik, 9 Temmuz 2018 tarihindeki kurlarımızı gösterecek şekilde bir siber saldırı düzenlenmiş, saldırı çok kısa sürede püskürtülmüştür. Bankacılık sistemlerimiz (mobil ve internet şubemiz) saldırıdan olumsuz etkilenmemiş olup, bu sürede gerçekleşen herhangi bir döviz alım-satım işlemi de bulunmamaktadır. Yapılan müdahale neticesinde kurumsal web sitemiz stabil hale getirilmiştir."


 

Kaynak: AA

Etiketler: vakıf katılım bankası, Siber saldırı, internet, döviz kurları
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER