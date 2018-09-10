Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Sudan ile 10 milyar dolarlık ticaret hedefliyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sudan-Türkiye Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 2 ay önce yeni kabine belirlenirken kendisine Tarım ve Orman Bakanlığı konusunu açtığında verdiği ilk talimatın Sudan'a gitmesi olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu talimatını sadece Türkiye'nin ihtiyaçlarını Sudan'dan karşılamak için değil, iki ülkenin birlikteliğinin devamlılığını sağlamak için verdiğini ifade eden Pakdemirli, "Gün boyu iş birliğini kolaylaştıracak adımları da atabildik, bugün Ziraat Bankası'nın şube açılışıyla ilgili prensipte anlaşmaya varıldı." diye konuştu.

"İki ülkeyi aynı seviyeye getirmek mümkün"

Pakdemirli, petrolle ilgili bir anlaşmada da prensipte imza aşamasına gelindiğini belirtti.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden sonra en büyük delegasyonla Sudan'dayız. Bu delegasyonun çok büyük bir ağırlığını iş adamları oluşturuyor. Ülkemiz ve iki milletin refahı için buradayız. Havaalanı, tarım, enerji, sulama, hayvancılık gibi bir çok alanda da halihazırda zaten Türk iş adamlarının burada yatırım yapıyor olması beni ayrıca memnun etti."

Bakan Pakdemirli, kısa bir zamanda Türkiye'deki bilgi birikimi ve Sudan'daki zengin kaynaklar sayesinde iki toplum arasındaki refah farkının hızlı bir şekilde kalkarak iki toplumu da aynı seviyeye getirmenin mümkün olacağını söyledi.

Sudan ile Türkiye arasındaki 500 milyon dolarlık ticaret hacminin yeterli olmadığının altını çizen Pakdemirli, "Sabah 2 milyar dolara ulaşalım dedim ama liderimiz '10 milyar dolarlık ticaret yapalım' demiş. İnşallah hedefi 10 milyar dolar koyalım." ifadelerini kullandı.

"Toprak Sudan'da, teknoloji Türkiye'de"

Sudan Tarım ve Ormancılık Bakanı Abdullah Süleyman, Türklerle çalışmayı arzu ettiklerini vurgulayarak, "Sudan geniş topraklara sahip ve birinin gelip bunları işlemesini bekliyor, toprak Sudan'da ancak teknoloji Türkiye'de." dedi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin de iki ülkenin büyük hedefleri doğrultusunda her alanda iş birliği yapıldığını ifade etti.

"Sudan Ticaret Bakanlığıyla yürüttüğümüz Serbest Ticaret Anlaşması'nda sona gelindi. Sona gelinen müzakereler sonrasında ekim ayında her iki ülkenin iç onay süreci tamamlanacak ve siz değerli iş adamlarımıza fırsatlar yolu açılacak. Biz Türkiye olarak Sudan'ı Afrika'ya açılan bir kapı olarak görüyoruz. İnşallah bu önümüzdeki dönemde Türk sudan işbirlikleriyle çok önemli katma değeri iki ülke açısından oluşturacaklar."

Konuşmaların ardından, karşılıklı hediyeler takdim edildi. Forum sonrasında iş insanları arasında ikili görüşmelerin süreceği kaydedildi.

Kaynak: AA