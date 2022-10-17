Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül ayına ilişkin bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı.

Buna göre, eylülde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 75,5 artarak 206 milyar 940 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 101,8 artışla 285 milyar 567 milyon liraya yükseldi.

Bütçe, eylülde 78 milyar 627 milyon lira açık verdi.