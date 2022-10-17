Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 18,59 seviyelerinde işlem görüyor.

Cuma günü 18,52-18,61 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde, 18,5816'dan tamamladı.

17 Ekim güncel döviz kuru

Dolar/TL, haftaya yatay başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 18,5880'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 18,1170'ten, sterlin/TL yüzde 0,7 yükselişle 20,9350'den satılıyor.

Dolar endeksi şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 112,9 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,3 değer kazancıyla 0,9750'den işlem görüyor.

Analistler, ABD'de perşembe günü açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle piyasalarda oynaklığın arttığını söyledi.

Veri sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, aralık toplantısı için de 75 baz puan faiz artışı beklentilerinin yüzde 62 seviyesinde olduğunu bildirdi.

Analistler, hafta boyunca açıklanacak makroekonomik verilerde ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin işaretlerin beklentiler üzerinde etkili olabileceğini belirtti.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 114,2'nin direnç, 112,5'in destek konumunda bulunduğunu kaydetti.