Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, bu yıl ilk 4 ayda 679 milyon dolarlık buğday ithal edilirken, 960 milyon dolar değerinde işlenmiş buğday ürününün ihraç edildiği belirtildi.

Türkiye'de genel olarak yıllık üretimin 20-21 milyon, iç tüketimin 19 milyon ton seviyesinde olduğu belirtilerek, Türkiye'nin buğdayda kendine yeten bir ülke olduğunun altı çizildi.

Sanayicilerin ham madde ihtiyacını karşılamak ve istihdama katkı sağlamak amacıyla Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında buğday ithalatına izin verildiğine işaret edilen açıklamada, ithal ürünlerin iç pazara sunulmadığı ve işlenmiş mamul ürün olarak ihraç edildiği kaydedildi.

Buğday ürünleri ihracatında dünya pazarında önemli yere sahip olan Türkiye'nin un ihracatında dünyada birinci sırada, makarna ihracatında da ikinci sırada bulunduğu, son 10 yılda un ihracatının 2 katına, makarna ihracatının da 6 katına çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, Türkiye'de ithal edilen buğdayın işlenerek katma değerli ürün şeklinde yurt dışına ihraç edildiğine dikkati çekilerek şunlar kaydedildi:

"2009-2018 yıllarını kapsayan 10 yıllık süreçte, DİR kapsamında 12,2 milyar dolarlık buğday ithalatı, bunların işlenmesiyle de 22,2 milyar dolar değerinde, un, makarna, bisküvi gibi işlenmiş buğday ürünü ihracatı gerçekleştirilmiştir. Böylece ülke ekonomisine 10 milyar dolar değerinde ek katkı sağlanmıştır."

Kaynak: AA