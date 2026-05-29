Çok Bulutlu 17.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.05.2026 15:27

AB'den Netanyahu'nun "Gazze'nin yüzde 70'inin işgal edilmesi" talimatına tepki

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail ordusuna verdiği Gazze Şeridi'nde işgal ettikleri alanların yüzde 70'e çıkarılması talimatına tepki göstererek, uluslararası insancıl hukuka saygı duyması çağrısını yineledi.

AB'den Netanyahu'nun "Gazze'nin yüzde 70'inin işgal edilmesi" talimatına tepki

Lahbib, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun İsrail ordusuna yönelik Gazze Şeridi'nde işgal ettikleri alanların yüzde 70'e çıkarılması talimatına ilişkin bir habere yanıt olarak yaptığı paylaşımda, "Gazze'nin insani yardım alanı giderek daralıyor." ifadesini kullandı.

İsrail işgalinin genişlemesinin yardım çalışanlarını engellediğini kaydeden Lahbib, "Aileler, uyarı yapılmadan hareket eden sınırlar arasında sıkışıp kalıyor." değerlendirmesini yaptı.

Lahbib, İsrail'e uluslararası insancıl hukuk kurallarına saygı gösterme çağrısını tekrarladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün İsrail ordusuna Gazze Şeridi'nde işgal ettikleri alanların yüzde 70'e çıkarılması talimatını verdiğini duyurmuştu.

ETİKETLER
Avrupa Birliği Netanyahu İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
UNICEF: Lübnan'da geçen hafta günde ortalama 11 çocuk öldü veya yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:58
Yollarda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı
15:47
Direksiyon başında fenalaşan sürücü iş yerine çarptı
15:45
NASA'ın ay planlarına ağır darbe: New Glenn roketinin patlaması neyi etkiledi?
15:27
Nevşehir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı
15:17
Giresun'da dere taştı, yol ulaşıma kapatıldı
15:05
UNICEF: Lübnan'da geçen hafta günde ortalama 11 çocuk öldü veya yaralandı
Pamukkale’de atlı jandarma timine yoğun ilgi
Pamukkale’de atlı jandarma timine yoğun ilgi
FOTO FOKUS
Diyarbakır'da alevlerin arasında kalan bebekler böyle kurtarıldı
Diyarbakır'da alevlerin arasında kalan bebekler böyle kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ