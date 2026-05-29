Direksiyon başında fenalaşan sürücü iş yerine çarptı

Sümer Mahallesi Yeni Zahire Pazarı mevkiinde seyreden otomobilin sürücüsü rahatsızlandı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan boş bir dükkana çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan iki kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı kazada, iş yerinde hasar oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin hızla boş dükkana girdiği anlar yer alıyor.