Giresun'da dere taştı, yol ulaşıma kapatıldı

Kentte öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak, dere yataklarında su seviyesinin yükselmesine neden oldu.

Su seviyesinin yol platformuna ulaşması üzerine, sürücü ve yayaların can güvenliğinin tehlikeye girmemesi amacıyla 28-75 kontrol kesim numaralı il yolunun Elmalı köyü ile Kovanlık belde merkezi arasında kalan bölümünde ulaşım durduruldu.

Yetkililer, yolun 25 ile 29'uncu kilometreleri arasındaki kesiminin saat 14.00 itibarıyla araç ve yaya trafiğine kapatıldığını bildirdi.

Bölgede görev yapan ekiplerin yağışın şiddetini ve su debisini anlık olarak takip ettiği, su seviyesinin düşmesinin ardından yapılacak kontrollerin ardından yolun yeniden ulaşıma açılacağı belirtildi.