AA 29.05.2026 14:48

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Sermin E. idaresindeki otomobil ile Yalçın K'nın kullandığı otomobil, Ankara-Kaman kara yolu Karakeçili ilçesi Yeşilevler Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Sermin E. olay yerinde, Serkan E. ve Yaren E. ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Yaralılar Öykü E, Yalçın K, Zeynep K, Yiğithan K, Zümra Livaze K. ile Zeynep Sahra Ç. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Karakeçili Kaymakamı Yasin Mert, kaza yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

