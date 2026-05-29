Diyarbakır'da alevlerin arasında kalan bebekler böyle kurtarıldı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan 2 bebek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Üçkuyu Mahallesi'ndeki bir sitede yer alan 11 katlı binanın 8'inci katındaki dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken içeride mahsur kalanları tahliye etmek için çalışma başlattı. Yangın sırasında dumandan etkilenen 4 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edilirken, dairedeki 2 bebek itfaiye erleri tarafından sepete konularak güvenli şekilde aşağı indirildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürülen yangının ardından dairede soğutma çalışması yapıldı.

Kurtarma operasyonu kamerada

Öte yandan, itfaiye erlerinin dumanla kaplı daireye girmesi, yangına müdahale etmesi ve bebekleri sepetle tahliye ederek kurtardığı anlar, personelin kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan inceleme sürüyor.