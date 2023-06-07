Buğday alım fiyatları beklentileri karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün ilk Kabine toplantısının ardından Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira, arpada ise 7 bin lira olarak belirlediklerini, bu fiyatlara ilave olarak bakanlığın üretim primi destekleriyle üreticilerin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira, arpada ise 7 bin 500 lira geçeceğini açıkladı.

Taşpınar, dünyada yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında üreticilerin beklentilerinin karşılandığını, söz konusu kararın piyasalara bir mesaj niteliği taşıdığını ifade etti.

Ekim alanlarındaki değişim, yağış miktar ve dağılımları ile verim üzerine etken lokal faktörlerle değerlendirildiğinde Türkiye buğday rekoltesini uzun yıllar ortalamasına göre nisan itibarıyla yüzde 3,75 artarak yaklaşık 20,8 milyon ton, arpa üretimini yüzde 7,5 artışla 8,6 milyon ton olarak hesapladıklarını belirten Taşpınar, mayıs ayının da yağışlı geçmesi nedeniyle rekoltede önemli bir artış olacağını öngördüklerini bildirdi.

Taşpınar, küresel buğday üretiminin de bir önceki yıla göre 1,5 milyon ton artışla 790 milyon ton olacağının tahmin edildiğine dikkati çekerek, artan üretime bağlı olarak dünya fiyatlarında da ciddi bir gevşeme olduğunu dile getirdi.

Yurt içi piyasaların da bundan etkilendiğine işaret eden Taşpınar, şunları kaydetti:

"Türkiye buğday maliyetlerinin ortalama sulu ve kuru alanlar olmak üzere 6 bin 880 ile 6 bin 640 lira olduğu göz önüne alındığında açıklanan müdahil alım fiyatıyla çiftçimize yüzde 35'lik refah payı verilmiş oldu. Dünyada yaşanan gelişmeler göz önünde bulundurularak iç piyasa ve dünya fiyatlarının üzerinde açıklanan hububat müdahil alım fiyatları üreticinin beklentileri doğrultusunda kabul gördü, üretici açıklanan fiyattan memnun."

"Buğday alım fiyatları dünyadaki fiyatların neredeyse iki katı"

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan da açıklanan fiyatların piyasa beklentilerini karşıladığını belirterek, "Ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira olarak açıklanan alım fiyatı dünyadaki fiyatların neredeyse iki katı. Hem çiftçi hem de tüketici korunmuş oldu." ifadelerini kullandı.

Üreticilerin 1000 liralık tarımsal destekten de faydalanacağının altını çizen Tezcan, TMO'un un regülasyonunun devam etmesinin sektör açısından önemli olduğunu, sistemin harman sonrasında da devam etmesinin enflasyonla mücadelede etkili olacağını vurguladı.

Hububat Tedarikçileri Derneği (HUBUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Gülfem Eren de açıklanan fiyatların yeni hasat edilecek ürünler için makul olduğunu, piyasa fiyatlarının üstünde olduğunu söyledi.