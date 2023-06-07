Parçalı Bulutlu 23.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 07.06.2023 11:04

Afetzedelere yönelik "Acil Destek Kredisi"nin ayrıntıları belli oldu

KOSGEB, Karadeniz Bölgesi'ndeki sel felaketinden etkilen Samsun, Amasya, Sinop ve Kastamonu'daki işletmelerin acil ihtiyaçları için sıfır faizli, 12 ayı ödemesiz ve 36 ay vadeli 300 bin liraya kadar kredi desteği verecek.

Afetzedelere yönelik "Acil Destek Kredisi"nin ayrıntıları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kabine toplantısının ardından açıkladığı Karadeniz Bölgesi'ndeki sel felaketinden etkilen afetzedelere yönelik "Acil Destek Kredisi"nin ayrıntıları belli oldu.

KOSGEB, Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen yoğun yağış ve su baskınlarından etkilenen Amasya, Samsun, Sinop ve Kastamonu'daki KOBİ'lerin ihtiyaçlarını karşılayarak, faaliyetlerine hızla dönmesi amacıyla Acil Destek Kredisi Programı uygulayacak.

İşletmelerin acil ihtiyaçlarına yönelik 300 bin liraya kadar kullanacakları kredinin kar payı ve faizinin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak.

KOBİ'ler, ilk 12 ayı ödemesiz olmak üzere toplam 36 ay vadeli, sıfır faizli kredi kullanabilecek. Ayrıca, kredi başvuru sürecinde teminat sıkıntısı yaşayan işletmelere, Kredi Garanti Fonu teminat sağlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından Samsun, Amasya, Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketinden etkilenen işletmeler için KOSGEB'in Acil Destek Kredisi Programı başlattığını söylemişti.

Erdoğan, sel felaketinden hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve ilgili kurumların, zarar gören yolların onarılmasından diğer sıkıntıların giderilmesine kadar her türlü çalışmayı sürdürdüğünü belirten Erdoğan, "KOSGEB tarafından devreye aldığımız acil destek kredisi ile afetzede iş yerlerimizin yanında oluyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasa değişikliği teklifimizi yeniden Meclis'e sunacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasa değişikliği teklifimizi yeniden Meclis'e sunacağız

ETİKETLER
KOSGEB Sel Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Borsa güne yükselişle başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:32
Türkiye'ye girmeye çalışan terörist Suriye sınırında yakalandı
12:37
1 kilo 600 gram doğan bebek, ameliyatla 'körlük' riskinden kurtuldu
12:17
Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden biri daha tutuklandı
12:15
İspanya'daki yağışlar kuraklık sorununa çözüm olmadı
11:56
39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
12:20
İzmit Körfezi’nde çamur temizliği
Jandarma ekipleri göç yolculuğundaki inci kefalini koruyor
Jandarma ekipleri göç yolculuğundaki inci kefalini koruyor
FOTO FOKUS
Tübitak Marmara Araştırma Merkezi İlaç ve Aşı Geliştirme Kampüsü kapılarını TRT Haber'e açtı
Tübitak Marmara Araştırma Merkezi İlaç ve Aşı Geliştirme Kampüsü kapılarını TRT Haber'e açtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ