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Ekonomi
AA 07.06.2023 09:42

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 1,2 artışla 6.372,00 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Haziran vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 1,2 üzerinde 6.372,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün alıcılı bir seyir izleyerek yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,1 üzerinde 6.299,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yüzde 0,5 artışla 6.329,00 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, haftanın devamında yoğunlaşacak makroekonomik veri takvimi öncesi sınırlı da olsa pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Fed'in politika faizini sabit tutması bekleniyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizlikler gün geçtikçe azalsa da yatırımcıların gelecek hafta atılacak adımları fiyatlama konusunda temkinli davrandıkları görülüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın yüzde 81 ihtimalle politika faizini sabit tutacağının öngörüldüğünü aktaran analistler, nihai faiz oranının yüzde 5,25-5,50 seviyesinde belirleneceğine yönelik beklentilerin de güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi.

Analistler, bugün ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 6.400 ve 6.500 seviyelerinin direnç, 6.250 ve 6.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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