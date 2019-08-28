Finlandiya Devlet Televizyonu YLE’ye açıklamalarda bulunan Enria, Avrupa Birliği’nde bankaların, Brexit’e yönelik regülatörler tarafından kendilerinden talep edilen tüm hazırlıkları yaptıklarını belirtti.

Avrupa bankacılık sektörünün (114 banka) gözetiminden sorumlu olan Enria, "Yapılabilecek en iyi hazırlığı yaptık. Bankalar, onlardan ne istediysek yaptılar. Bir acil durum planı da mevcut." diye konuştu.

Enria, sürecin (Brexit) sonunda, 1,3 trilyon euro tutarında varlığın Londra’dan Euro Bölgesi'ne taşınacağını dile getirirken, bu süreçte 24 bankanın da Londra'dan ayrılacağını kaydetti.

Kaynak: AA