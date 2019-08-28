Altın keşfedilmesinin üzerinden binlerce yıl geçmesine rağmen hala değeri yüksek bir metal; Demir gibi paslanmıyor, dünyada az bulunuyor. Bu yüzden değerli.

Ülke ekonomisinin gücünü belirliyor

Ekonomistlere göre sarı fırtına; hem takasta hem de rezerv olarak kullanılan, yıllarca dünya ekonomisini yönetmiş bir ürün.

Ülkeler olası bir ekonomik krize karşı altın topluyor. Çünkü altın rezevleri para politiklarında büyük öneme sahip. Kriz sırasında ekonomik sürekliliğini sürdürebilmek için rezervleri kullanıyorlar.

2008 yılında yaşanan küresel finans krizi ile ABD Doları'nın itibarının sorgulanmaya başlamasıya birçok ülke doların ağırlığını azaltmak için altın rezervlerini artırmanın peşine düştü. Merkez bankalarının altın rezervi ise 35 bin tonu geçiyor.

ALB Forex Kapalıçarşı Şube Müdürü Şirin Sarı, ülke ekonomisinin gücünü merkez bankası rezervlerinin belirlediğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Döviz ve altın rezervlerinin güçlü olduğu merkez bankaları yatırım için tercih edilebilir ülke oluyor. Altın rezervinin yüksek olması o ülkeye olan yatırımların daha hızlı ve kalıcı olmasını sağlıyor."

ABD listenin başında

ABD, 8 bin 133 ton ile en çok altın rezervi bulunduran ülke konumunda. Bu miktar, toplam dış rezervinin yüzde 74,5'una denk geliyor. Dünya Altın Konseyi’nin raporuna göre Almanya 3 bin 366 ton, IMF ise 2 bin 814 ton altını elinde bulunduruyor. İtalya ve Fransa ise 2 bin 400 ton üzerinde altın rezervi ile ilk 5’te yerini alan ülkeler.

Merkez Bankası'nın toplam rezervi ise 103 milyar dolar civarında. Bunun 25 milyar 266 milyon doları ise altın rezervinden oluşuyor.

Türkiye 18. sırada

Türkiye altın rezervlerinin tamamını kendi bünyesinde tutuyor. Merkez Bankası'nın altın rezervleri ise yılın ilk çeyreğinde artış gösterdi, rezerv miktarı 314 virgül 1 tona yükseldi. Türkiye böylece İngiltere’yi de geride bırakarak 18'nci sıraya oturdu.

Peki altın, küresel ticarette doların yerini alabilir mi?

Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş, küresel ticarette altının doların yerine geçip geçemeyeceği sorusu ile ilgili şu yanıtı verdi:

"Dünyada da aslında önümüzdeki dönemde ABD Doları'na yönelişten ziyade aslında altın ve Japon Yeni'nin rezerv tarafında artacağı yönünde bir beklenti var. Türkiye de aslında son 2 yılda bu modele biraz daha uyum sağlıyor."

Yer altından bugüne kadar 7,5 trilyon dolar değerinde 185 bin ton altın çıkarıldı. Dünyada 57 bin ton daha altın rezervi olduğu tahmin ediliyor.

Haber: İclal Aydıngöz

Görüntü: Tarık Aşçı