Dünya devleri arasındaki ticaret savaşları, büyük ekonomilerdeki durgunluk, bölgesel riskler...

Merkez bankalarını altın stoklamaya yöneltti ve bu da fiyatları hiç olmadığı kadar yükseltti.

Altının gramı 290 lirayı gördü.

Düğünlerin vazgeçilmez takısı çeyrek altın ise 475 liraya kadar yükseldi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Vatandaşlar bu hafta sadece özellikle fiyatları soruyor. Fiyatların çok yüksek olduğunu görünce de bir şok yaşıyor. Bu şoku atlatması yaklaşık birkaç hafta sürebilir. Bu şok ataklarla birlikte bu ticaret savaşları riski belirsizliği ile birlikte altının gram fiyatı güçlü bir ihtimal bu 6 aylık süre içerisinde 320 devamında 340 tl seviyesine kadar yükselebilir" dedi.

Yıl başında elinde altın olanlar son zamanların en büyük getirisini elde etti. Uzmanlara göre altındaki dalgalı seyir devam edecek.

Uzmanların yatırımcılara tavsiyesi ise panik yapmadan beklemeleri yönünde.

Kaynak: TRT Haber