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Ekonomi
AA 19.07.2023 09:45

Brent petrolün varili 79,61 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79,61 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 79,61 dolar
[Fotograf: Reuters]

Dün 79,99 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,63 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,03 azalışla 79,61 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,52 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki beklentinin altında kalan düşüş öngörüsü ve Çin ekonomisine ilişkin belirsizliklerle yön arayışına devam ediyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkede ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre 797 bin varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, 2 milyon 250 bin varil azalacağı yönündeydi.

Beklentilerin altında kalan düşüş öngörüsü, ülkede talebin COVID-19 salgını dönemindeki düşük seviyelerden toparlanmasının beklenenden daha uzun sürdüğü algısı yaratarak fiyatları baskılıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri bugün açıklanacak.

Çin hükümetinin ekonominin farklı alanlarını destekleyici adımlarına karşın ülke ekonomisinin beklentilerin altında büyüme kaydetmesi ekonomik aktiviteye ilişkin endişelere yol açtı.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı ülkede ekonomik toparlanmanın zayıf olması petrol talebinin de düşeceği algısını destekliyor. Çin hükümetinin ekonomiyi daha fazla ve çeşitli teşviklerle canlandırmaya çalışacağı beklentileri ise devam ediyor.

Öte yandan, piyasalardaki arz belirsizliği fiyatları yukarı yönlü desteklemeyi sürdürüyor.

Suudi Arabistan ve Rusya başta olmak üzere OPEC+ grubu ülkelerinin üretim kesintilerinin etkisinin hissedilmeye başlanmasıyla 2023'ün ikinci yarısında ham petrol arzının önemli ölçüde azalacağı öngörülüyor.

Petrol fiyatları geçen hafta, üretimin düşmesiyle küresel arz ve talep dengesinin bozulacağı endişeleriyle yaklaşık son 4 ayın en yüksek seviyelerini görmüştü.

Brent petrolde teknik olarak 79,82 ile 80,15 dolar aralığı direnç, 79,49 ile 79,16 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.

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